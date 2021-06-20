Пиар-директор о Бузовой: «Думал, что она может умереть…»

«Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость. Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть», - пишет Богославский.
«В тот момент она постоянно говорила: «Я не хочу жить». Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном».
«Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта. И все было и правда так: она выбирала просторную квартиру, чтобы им было где бегать; дом с огороженной территорией, чтобы спокойно с ними гулять; спала вместе с ними. И Ева до сих пор спит у Оли на груди. Оля называет ее «моя душа».