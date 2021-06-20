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Пиар-директор о разводе Бузовой: «Думал, что она может умереть…»

Ирина Лебедева
20 минут назад
После того, как обиженная Губерниевым Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире на всю страну, многие ее осудили. В сети даже обсуждается и версия «игры на публику», «хайпа любой ценой». Но человек, который много лет проработал с поющей телеведущей, и очень хорошо ее знает, пиар-директор Антон Богославский, говорит об открытости, эмоциональности и искренности ее характера.
Пиар-директор о Бузовой: «Думал, что она может умереть…»
Фото: InstagramInstagram
Его рассказ о своей подопечной, вошедший в книгу «БОльше чем пиар. Как создать звезду», опубликовал СтарХит.
Как сообщил Антон, главным качеством Ольги является то, что она – «настоящая». Искренность чувств сыграла с ней злую шутку при разводе с Тарасовым.
«Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость. Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть», - пишет Богославский.
Ольга настолько тяжело переживала предательство бывшего супруга, что друзья и коллеги организовали что-то вроде дежурства, чтобы не оставлять ее одну.
«В тот момент она постоянно говорила: «Я не хочу жить». Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном».
Все же нужный ключик был найден. Ольга очень любила своих собачек – Еву и Челси. И, когда ей объяснили, что в случае смерти хозяйки песиков сдадут в приют, она крепко задумалась. Эта мысль, в итоге, и помогла ей вернуться к нормальной жизни.
«Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта. И все было и правда так: она выбирала просторную квартиру, чтобы им было где бегать; дом с огороженной территорией, чтобы спокойно с ними гулять; спала вместе с ними. И Ева до сих пор спит у Оли на груди. Оля называет ее «моя душа».
Накануне Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы.
Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.
Шоу-бизнес,Антон Богославский,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,StarHit,
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