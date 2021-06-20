Лез под юбку: Звезду «Кадетства» обвинили в домогательствах

В личном блоге актриса Дарья Митичашвили рассказала, что столкнулась с домогательствами со стороны звезды «Кадетсва» и «Елок» Александра Головина. По словам девушки, она отдыхала с друзьями в баре и уже собиралась уезжать домой, когда произошел инцидент. Дарья добавила, что актер в нетрезвом виде лез к ней под юбку, оправдывая это своей медийностью.
Подруга актрисы подтвердила сложившуюся ситуацию, отметив, что Митичашвили едва не оказалась на грани нервного срыва от произошедшего.
Не должен актёр А.Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! — возмутилась Дарья. Сам актер пока не давал никаких комментариев.