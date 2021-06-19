Звезда клипов Little Big Соколова умерла из-за коронавируса

Причиной смерти артистки Полины Соколовой стал коронавирус, сообщила 5 Каналу PR-менеджер группы Little Big Полина Храмова.
В инстаграме группы выложены фотографии артистки. Музыканты прощаются с Полиной и пишут, что она навсегда останется членом их творческой семьи. Подписчики также выражают соболезнования.
«Мы соболезнуем её близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», «Очень жаль. Соболезнуем. Будем помнить тебя и твои необычные образы».
Фактурная Соколова снималась во многих видеоклипах Little Big. Ее последняя работа с группой – роль феи-крестной в ремейке популярной песни Everybody.
Также артистка выступала в составе шоу толстушек «Красотки Рубенса».