Звезду «Кадетства» обвинили в домогательствах

На Александра Головина , известного публике по сериалу «Кадетство», подали заявление в полицию. Это сделала актриса Дарья Митичашвили , к которой Головин приставал на улице, распускал руки и лез под юбку.

Фото: Instagram Instagram

Как рассказала Дарья журналистам «360tv», неприятный инцидент произошел возле бара к Камергерском переулке. Там закончился концерт музыкальной группы, и Дарья на улице прощалась с друзьями.

« я почувствовала, что кто-то проводит рукой по внутренней стороне моей ноги вверх — и под юбку. Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно!» - возмутилась девушка.

Возможно, принеси хулиган извинения, на этом бы все и завершилось. Но извиняться никто не собирался, более того, Дарье наговорили кучу гадостей.

«Человеком, распускавшим руки, оказался Александр Головин. И вместо извинений я услышала в свой адрес еще кучу неприятностей. Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актера».

В итоге Митичашвили позвонила в службу 112.

«Ко мне отправили двух полицейских. Но я уже была дома и мне сказали, что надо было обращаться по адресу случившегося. Заявление приняли и направили в нужный отдел полиции».

В сторис инстаграма девушка выложила фотографию обидчика, сопроводив ее гневной надписью, а также фото заявления в полицию.

От Александра Головина по поводу случившегося пока никаких комментариев не поступало.

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