Звезду «Кадетства» обвинили в домогательствах

На Александра Головина
, известного публике по сериалу «Кадетство», подали заявление в полицию. Это сделала актриса Дарья Митичашвили
, к которой Головин приставал на улице, распускал руки и лез под юбку.
Как рассказала
Дарья журналистам «360tv», неприятный инцидент произошел возле бара к Камергерском переулке. Там закончился концерт музыкальной группы, и Дарья на улице прощалась с друзьями.
« я почувствовала, что кто-то проводит рукой по внутренней стороне моей ноги вверх — и под юбку. Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно!» - возмутилась девушка.
Возможно, принеси хулиган извинения, на этом бы все и завершилось. Но извиняться никто не собирался, более того, Дарье наговорили кучу гадостей.
«Человеком, распускавшим руки, оказался Александр Головин. И вместо извинений я услышала в свой адрес еще кучу неприятностей. Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актера».
В итоге Митичашвили позвонила в службу 112.
«Ко мне отправили двух полицейских. Но я уже была дома и мне сказали, что надо было обращаться по адресу случившегося. Заявление приняли и направили в нужный отдел полиции».
В сторис инстаграма девушка выложила фотографию обидчика, сопроводив ее гневной надписью, а также фото заявления в полицию.
От Александра Головина по поводу случившегося пока никаких комментариев не поступало.
Певица смогла аккуратно отстраниться. Полгода спустя она ушла из «ВИА Гры», а Меладзе впоследствии называл ее профессионально непригодной.