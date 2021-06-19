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Прусикин и Таюрская снялись обнаженными на фоне обложки таблоида

Ирина Лебедева
1 час назад
Давно ходили слухи о том, что у лидера группы Little Big Ильи Прусикина тайный роман с солисткой группы Софьей Таюрской. Потом стало известно о разводе Прусикина с женой, Ириной Смелой. И вот в мае этого года пара перестала скрывать свои отношения.
Прусикин и Таюрская снялись обнаженными на фоне обложки таблоида
Фото: InstagramInstagram
Илья и Софья стали везде появляться вместе, ездили на отдых в компании Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук.
СМИ не могли не отреагировать на изменение статуса знаменитостей. Журнал, пишущий о звездах шоу-бизнеса, сделал материал о Прусикине и разместил на обложке фотографии его, бывшей супруги и нынешней возлюбленной.
Илья не мог не отреагировать. Солист Little Big разместил в инстаграме стебный пост – в стиле творчества своего музыкального коллектива.
На фото обнаженные Илья и Софья лежат на груде тех самых журналов. Прусикин прикрывает грудь Таюрской рукой.
«Ну что, подкинем говна на вентилятор?
Это самая *** обложка в мире, в самом жёлтом и дешёвом журнале во вселенной! Это таааак плохо, что просто ***!!! Я был на обложке Forbes, но этот 27-ми рублёвый журнал, с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ», - написал музыкант.
Он сообщил подписчикам о своих планах использовать эту фотографию для обложки следующего альбома, и попросил помочь придумать подходящее название.
Илья ранее говорил журналистам, что Таюрская не была разлучницей в его браке с блогером Ириной Смелой, так как они развелись в 2019 году.
Исполнитель уточнил, что они с Соней начали встречаться в этом году, так как у них не было личной жизни, а их личная жизнь совместная – это съемки, запись песен и альбомов. И получается так, что они и работают вместе, и в отношениях состоят.
Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Гарик Харламов,Forbes,
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