Прусикин и Таюрская снялись обнаженными на фоне обложки таблоида

Давно ходили слухи о том, что у лидера группы Little Big Ильи Прусикина тайный роман с солисткой группы Софьей Таюрской. Потом стало известно о разводе Прусикина с женой, Ириной Смелой. И вот в мае этого года пара перестала скрывать свои отношения.

Фото: Instagram Instagram

Илья и Софья стали везде появляться вместе, ездили на отдых в компании Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук.

СМИ не могли не отреагировать на изменение статуса знаменитостей. Журнал, пишущий о звездах шоу-бизнеса, сделал материал о Прусикине и разместил на обложке фотографии его, бывшей супруги и нынешней возлюбленной.

Илья не мог не отреагировать. Солист Little Big разместил в инстаграме стебный пост – в стиле творчества своего музыкального коллектива.

На фото обнаженные Илья и Софья лежат на груде тех самых журналов. Прусикин прикрывает грудь Таюрской рукой.

«Ну что, подкинем говна на вентилятор?

Это самая *** обложка в мире, в самом жёлтом и дешёвом журнале во вселенной! Это таааак плохо, что просто ***!!! Я был на обложке Forbes, но этот 27-ми рублёвый журнал, с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ», - написал музыкант.

Он сообщил подписчикам о своих планах использовать эту фотографию для обложки следующего альбома, и попросил помочь придумать подходящее название.

Илья ранее говорил журналистам, что Таюрская не была разлучницей в его браке с блогером Ириной Смелой, так как они развелись в 2019 году.