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Врачи МакSим объяснили, почему ее ввели в искусственную кому

Газета.Ru
15 минут назад
Лечащие врачи певицы МакSим (Марины Абросимовой) объяснили, почему ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что такое решение позволит организму больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии.
У артистки поражены 40% легких, однако медики дают позитивные прогнозы.
Ранее источник в больнице сообщал, что в какой-то момент певицы возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. По этого было принято решение ввести ее в искусственную кому. 16 июня стало известно, что МакSим была госпитализирована с пневмонией.
Директор певицы Маргарита Соколова в беседе с "Газетой.Ru" предположила, что у Абросимовой может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19.
Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Соколова,Газета.Ru,
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