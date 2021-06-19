Лечащие врачи певицы МакSим (Марины Абросимовой) объяснили, почему ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что такое решение позволит организму больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии.

У артистки поражены 40% легких, однако медики дают позитивные прогнозы.

Ранее источник в больнице сообщал, что в какой-то момент певицы возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. По этого было принято решение ввести ее в искусственную кому. 16 июня стало известно, что МакSим была госпитализирована с пневмонией.