Адвокат объяснил, за что Вокс требует от Шнурова 20 млн

Ранее стало известно о том, что представители Вокс подготовили досудебную претензию. Сейчас вопрос находится в стадии взаимных переговоров и изучения документов. Роман сообщил, что сторона Шнурова «с нами общается нехотя. Значит, есть, что скрывать». Выплачивал ли Шнуров другим музыкантам исполнительские вознаграждения, адвокату неизвестно.