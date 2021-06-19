В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Адвокат объяснил, за что Вокс требует от Шнурова 20 млн

Ирина Лебедева
29 минут назад
Алиса Вокс, бывшая солистка группировки «Ленинград», требует от компаний Сергея Шнурова ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство» 20 миллионов рублей. Дело в том, что она не получает денег за 39 песен, созданных с ней в соавторстве. Об этом сообщил ее адвокат Роман Лалаян.
Адвокат объяснил, за что Вокс требует от Шнурова 20 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы получили договор об отчуждении прав от компании «ШнурОК» и ИП Шнурова о том, что все 39 треков были переданы ему за 1000 рублей. Ну это же несерьезно. Поэтому мы будем обжаловать эту историю. Раньше она не получала за это никаких денег», - рассказал он телеканалу «360».
Ранее стало известно о том, что представители Вокс подготовили досудебную претензию. Сейчас вопрос находится в стадии взаимных переговоров и изучения документов. Роман сообщил, что сторона Шнурова «с нами общается нехотя. Значит, есть, что скрывать». Выплачивал ли Шнуров другим музыкантам исполнительские вознаграждения, адвокату неизвестно.
В интервью YouTube-каналу «Изнанка. Женщины» исполнительница хита «Экспонат» заявила, что Шнуров превратил «Ленинград» в секту.
«Сделал из «Ленинграда» секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла», - пришла к выводу Алиса Вокс.
Алиса Вокс была солисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. В составе группы Алиса Вокс исполнила такие хиты как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.
Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители