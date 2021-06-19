Адвокат объяснил, за что Вокс требует от Шнурова 20 млн

Ранее стало известно о том, что представители Вокс подготовили досудебную претензию. Сейчас вопрос находится в стадии взаимных переговоров и изучения документов. Роман сообщил, что сторона Шнурова «с нами общается нехотя. Значит, есть, что скрывать». Выплачивал ли Шнуров другим музыкантам исполнительские вознаграждения, адвокату неизвестно.
Алиса Вокс была солисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. В составе группы Алиса Вокс исполнила такие хиты как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.