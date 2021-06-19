Максим почувствовала первые признаки болезни несколько дней назад. Но, поскольку тест на коронавирус был отрицательным, она не стала отменять концерт. Но самочувствие звезды ухудшалось, и 16 июня ее госпитализировали. Обследование показало пневмонию со значительным поражением легких. К сожалению, пока недуг прогрессирует.