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Певицу Максим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому

Ирина Лебедева
1 час назад
У госпитализированной ранее с 40 % поражения легких певицы Максим наблюдается ухудшение состояния. Марину Абросимову пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозный сон, - информирует СтарХит.
«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», - цитирует издание слова медиков.
Максим почувствовала первые признаки болезни несколько дней назад. Но, поскольку тест на коронавирус был отрицательным, она не стала отменять концерт. Но самочувствие звезды ухудшалось, и 16 июня ее госпитализировали. Обследование показало пневмонию со значительным поражением легких. К сожалению, пока недуг прогрессирует.
Яна Богушевская, пиар-директор певицы рассказала журналистам, что Максим уверена, что врачи смогут ей помочь.
«Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!»
Певице Максим пришлось пережить очень многое, в том числе тяжелую аварию и исчезновение из мира шоу-бизнеса. Артистка с трудом пережила тяжелые для нее времена, но сумела восстановиться, прийти практически в идеальную форму и стала выпускать новые хиты.
Шоу-бизнес,Видео,StarHit,
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