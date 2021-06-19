«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», - цитирует издание слова медиков.
«Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!»