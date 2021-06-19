Друг принцессы Дианы говорил с ней перед гибелью

С 1981 года по 1996 год Диана являлась первой женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Свадьба пары состоялась 29 июля 1981 года, у нее родились двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Через пять лет совместной жизни начался кризис, в котором каждый из супругов обвинял другого, в результате чего пара расторгла брак в 1996 году.