На юбилее Галкина заметили серьезные нарушения мер против COVID

Максим Галкин
отметил 45-летие в шумной компании представителей шоу-бизнеса несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве
.
В сторис Instagram
Галкин опубликовал несколько видео, сделанных на празднике в честь своего дня рождения.
Среди гостей были замечены Алла Пугачева
, Лайма Вайкуле
, Владимир Винокур
, Николай Басков
, Геннадий Хазанов
, Баста, Александр Ревва
, Олег Меньшиков
, Кристина Орбакайте
, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин
, Игорь Николаев
, Валентин Юдашкин
и многие другие.
Напомним, что многие из гостей входят в группу риска по коронавирусу.
За последние сутки в Москве было выявлено 9056 случаев заражений COVID-19. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии - отметка в 9 тысяч заболевших превышена впервые.
До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса. Эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.
18 июня мэр продлил действие введенных ранее ограничений до 29 июня включительно и объявил о новых. В Москве, в частности, запрещаются массовые зрелищные мероприятия с числом участников более тысячи человек, а также закрываются танцполы и фан-зоны для футбольных болельщиков.