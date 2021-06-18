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На юбилее Галкина заметили серьезные нарушения мер против COVID

Вероника Полынина
1 час назад
Максим Галкин отметил 45-летие в шумной компании представителей шоу-бизнеса несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве.
На юбилее Галкина заметили серьезные нарушения мер против COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сторис Instagram Галкин опубликовал несколько видео, сделанных на празднике в честь своего дня рождения.
Напомним, что многие из гостей входят в группу риска по коронавирусу.
За последние сутки в Москве было выявлено 9056 случаев заражений COVID-19. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии - отметка в 9 тысяч заболевших превышена впервые.
До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса. Эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.
18 июня мэр продлил действие введенных ранее ограничений до 29 июня включительно и объявил о новых. В Москве, в частности, запрещаются массовые зрелищные мероприятия с числом участников более тысячи человек, а также закрываются танцполы и фан-зоны для футбольных болельщиков.
Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Геннадий Хазанов,Валентин Юдашкин,Максим Галкин,Иосиф Пригожин,Александр Ревва,Кристина Орбакайте,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,Николай Басков,Олег Меньшиков,Игорь Николаев,Москва,
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