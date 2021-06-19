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Нудистский пляж и Чистые пруды: звезды о любимых местах в Москве

Елена Прошина
53 минуты назад
«Телепрограмма» побеседовала с известными жителями Москвы и выяснила, какие районы города они особенно любят. Музыкант Валерий Сюткин рассказал, что родился и вырос неподалеку от Чистых прудов и считает это место знаковым.
Нудистский пляж и Чистые пруды: звезды о любимых местах в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Среди других любимых локаций он назвал Воронцовское поле, Сретенский бульвар и Покровку.
«У меня даже дерево посажено на Чистопрудном бульваре. Это истинный московский район, там проживал Георгий Данелия, Сергей Эйзенштейн, фотограф Юрий Рост. Да и первый поцелуй у меня тоже случился на Чистых прудах», - рассказал Сюткин.
По словам музыканта, он мог бы стать хорошим гидом и рассказывать о самых интересных местах этой части города.
«Заглянем в магазин пластинок, Джаз-клуб Алексея Козлова, сейчас знаменитое место на Маросейке. Здесь все знакомо мне до боли, и я до боли всем знаком», - заключил он.
Адвокат Сергей Жорин предпочитает городским улицам Серебряный бор. Добраться туда можно от станций метро «Полежаевская», «Октябрьское поле», и «Щукинская». Жорин вырос рядом, уроки физкультуры в его школе проходили в лесу.
«Лес раскинулся на Москве-реке, все очень чисто, есть лодочная станция, прокат велосипедов, кафе и рестораны. Плюс несколько благоустроенных пляжей и даже один нудистский», - отметил адвокат.
Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова в беседе с «Москвич Mag» также называла Серебряный бор одним из своих любимых мест. Любыми районами она назвала Октябрьское Поле и Щукино - там зелено и все нужные трассы рядом.
Шоу-бизнес,Юрий Рост,Сергей Эйзенштейн,Алексей Козлов,Юлия Волкова,Георгий Данелия,Валерий Сюткин,Сергей Жорин,Москва,
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