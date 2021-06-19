Нудистский пляж и Чистые пруды: звезды о любимых местах в Москве

«У меня даже дерево посажено на Чистопрудном бульваре. Это истинный московский район, там проживал Георгий Данелия, Сергей Эйзенштейн, фотограф Юрий Рост. Да и первый поцелуй у меня тоже случился на Чистых прудах», - рассказал Сюткин.
«Заглянем в магазин пластинок, Джаз-клуб Алексея Козлова, сейчас знаменитое место на Маросейке. Здесь все знакомо мне до боли, и я до боли всем знаком», - заключил он.
«Лес раскинулся на Москве-реке, все очень чисто, есть лодочная станция, прокат велосипедов, кафе и рестораны. Плюс несколько благоустроенных пляжей и даже один нудистский», - отметил адвокат.