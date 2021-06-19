Хазанов объяснил потерю популярности Галустяном

При этом Хазанов назвал главной бедой жанра «тотальную КВНизацию страны». По его мнению, из-за КВН профессия артиста эстрадного жанра была обесценена и сейчас юмористы не хотят получать специальное образование. «С моей точки зрения – это деградация профессии», - уверен Хазанов.

Однако, по его словам, стоит различать стендап и актерство. «Это никакого отношения к актерству не имеет. Это так и надо называть – стендап. И пожалуйста, и ради бога», - заметил юморист.