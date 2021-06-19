Хазанов объяснил потерю популярности Галустяном

Отвечая на вопросы ведущего, Хазанов отметил, что Галустян «редкого дарования комик».
«На меня сегодня очень действует Карибидис. Очень действует Галустян. Хотя я должен сказать, что, с моей точки зрения, Галустяна заездили. Его количественно заездили», - заметил он.
При этом Хазанов назвал главной бедой жанра «тотальную КВНизацию страны». По его мнению, из-за КВН профессия артиста эстрадного жанра была обесценена и сейчас юмористы не хотят получать специальное образование. «С моей точки зрения – это деградация профессии», - уверен Хазанов.
Однако, по его словам, стоит различать стендап и актерство. «Это никакого отношения к актерству не имеет. Это так и надо называть – стендап. И пожалуйста, и ради бога», - заметил юморист.
Геннадий Хазанов - советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, общественный деятель, художественный руководитель Московского Театра эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».