«Пагачеву показывают!»: Максиму Галкину исполнилось 45 лет

Юмористу Максиму Галкину сегодня исполнилось 45 лет. Издание Teleprogramma.pro опубликовало архивные снимки из семейного альбома артиста с его комментариями.

Фото: Instagram Instagram

Одним из самых интересных снимков в альбоме юмориста является фотография, сделанная в ГДР в 1979 году. Там служил отец Галкина, и туда же приехала с концертом Алла Пугачева

«Когда мне было три года, я бежал к родителям и кричал: «Пагачеву показывают!» В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Алла была с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями. Мама эту историю ей рассказала», - прокомментировал снимок Галкин.

Первые шаги на пародийном попроще Галкин сделал еще в школе. В 5-м классе Максим перешел в школу 43 Москвы, ставшую затем гимназией 1543. В семейном альбоме есть фотография от 1987 года, на которой юморист облачен во фрак и цилиндр, костюм ему сшила мама.

А в 2000 году Галкин приехал с концертами в Чечню, выступал в Халкале и жил в разгромленном аэропорту «Северный».

«Мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семенович Лановой (второй слева), Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Раненые лежали под тонкими зелеными одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны», - прокомментировал фотографию из Чечни артист.

Есть в альбоме и фотографии с женой, певицей Аллой Пугачевой, с которой Галкин в этом году отметил 10 лет совместной жизни. А также с детьми – двойняшками Лизой и Гарри.