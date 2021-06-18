Племянница принцессы Дианы снялась топлесс

На фотографии в Instagram 28-летняя Элиза Спенсер загорает в одних плавках на пляже, лежа на животе. Отдых двоюродной сестры британских принцев Уильяма и Гарри проходит на Лазурном берегу во Франции. Фанатам Спенсер понравилась эта фотография.