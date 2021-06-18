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Племянница принцессы Дианы снялась обнаженной

РИА "ФедералПресс"иещё 1
55 минут назад
Племянница принцессы Дианы Элиза Спенсер опубликовала в соцсеть фотографию с летнего отдыха.
Племянница принцессы Дианы снялась топлесс
Фото: InstagramInstagram
«Самой счастливой я себя чувствую у моря», – написала Спенсер в Instagram.
На фотографии в Instagram 28-летняя Элиза Спенсер загорает в одних плавках на пляже, лежа на животе. Отдых двоюродной сестры британских принцев Уильяма и Гарри проходит на Лазурном берегу во Франции. Фанатам Спенсер понравилась эта фотография.
«Такая красивая. Просто замечательно», – прокомментировал фотографию один из пользователей Instagram.
Ранее «ФедералПресс» писал, кто получит наследство принца Филиппа. Наследство оценивают в 30 миллионов фунтов стерлингов.
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