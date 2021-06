"Потерял слух": Лазарев столкнулся с неожиданной проблемой

«Я вижу твой голос» — музыкально-детективное игровое шоу, являющееся российской адаптацией международного формата I Can See Your Voice. Приглашенному артисту и участнику предоставляется группа из шести «таинственных певцов» — некоторые из них хорошие певцы, а некоторые — плохие. Участник должен попытаться исключить плохих певцов из группы, угадав, кто они такие, не слыша, как они поют. Они получают подсказки от знаменитостей в течение четырех раундов. В конце каждого тура конкурсант выбывает от одного до двух певцов, а затем переходит к выступлению на «сцене истины». В конце концов, в дуэте с одним из приглашенных артистов выясняется, хорош ли таинственный певец-победитель.