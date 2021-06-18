В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Потерял слух": Лазарев столкнулся с неожиданной проблемой

Вероника Полынина
1 час назад
Сергей Лазарев лишился слуха и голоса после съемок в телепроекте «Я вижу твой голос».
"Потерял слух": Лазарев столкнулся с неожиданной проблемой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщают «7 Дней», до Лазарева в проекте участвовали Филипп Киркоров, Лариса Долина, Андрей Малахов и другие звезды.
«Будет интересно послушать, как поют „непоющие“ люди. Даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым медведь на ухо наступил», - сказал Лазарев перед участием в программе.
Съемки оказались такими эмоциональными, что после них Лазарев признался, что сорвал голос и полностью лишился слуха.
«По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос», — сказал артист после шоу.
«Я вижу твой голос» — музыкально-детективное игровое шоу, являющееся российской адаптацией международного формата I Can See Your Voice. Приглашенному артисту и участнику предоставляется группа из шести «таинственных певцов» — некоторые из них хорошие певцы, а некоторые — плохие. Участник должен попытаться исключить плохих певцов из группы, угадав, кто они такие, не слыша, как они поют. Они получают подсказки от знаменитостей в течение четырех раундов. В конце каждого тура конкурсант выбывает от одного до двух певцов, а затем переходит к выступлению на «сцене истины». В конце концов, в дуэте с одним из приглашенных артистов выясняется, хорош ли таинственный певец-победитель.
Конкуренцию Лазареву в борьбе за миллион составили королева выпускного бала, мим, молодая мама, мастер маникюра, библиотекарь и официант.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,Сергей Лазарев,Андрей Малахов,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители