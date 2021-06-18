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Обозвал наркоманкой: Земфира подала в суд на Гришковца

Вероника Полынина
1 час назад
Певица Земфира подала в суд на писателя и музыканта Евгения Гришковца, сообщает издание «Подъем».
Обозвал наркоманкой: Земфира подала в суд на Гришковца
Фото: ТАССТАСС
Исполнительница требует взыскать с Гришковца полтора миллиона рублей морального ущерба за то, что он назвал ее наркоманкой.
Это заявление Евгений Гришковец сделал в эфире телеканала «Дождь», комментируя новый альбом певицы «Бордерлайн». По мнению писателя, Земфира - «наркоманка, и это наркоманские песни».
В иске говорится, что заявление Гришковца доставило Земфире «физические и нравственные страдания», связанные с «необходимостью оправдываться перед друзьями», у нее также появились бессонница и нервные срывы.
Земфира также требует от Гришковца опровергнуть это высказывание в эфире.
Писатель подтвердил, что получил иск певицы, но заявил, что пока не знает подробностей высказываемых Земфирой претензий.
«Я далеко в Кемерово сейчас. Я только об этом узнал», - заявил он.
«Бордерлайн» — седьмой студийный альбом Земфиры, изданный в цифровом формате 26 февраля 2021 года. Название альбома было взято с английского наименования пограничного расстройства личности - borderline personality disorder. Альбом стал первой студийной работой певицы за последние восемь лет.
Шоу-бизнес,Евгений Гришковец,
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