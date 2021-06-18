Костенко напугала фанатов кислородной маской

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Модель, которая сейчас находится на 19-й неделе беременности, рассказала, что вместе с дочками Миланой и Евой почувствовала одинаковые симптомы: боль в горле и кашель.

Вся семья сразу же провела ПЦР-тестирование, результаты которого, к счастью, оказались отрицательными.

«Однако, здравствуйте. Я и мои девочки на внеплановом больничном. < > Сдали ПЦР на всякий, результат сегодня пришел отрицательный (в ином случае я был чокнулась, ей Богу). < > Сначала болело горло, потом появился кашель. На этом все. Температура и нос в порядке», - сообщила Костенко в сторис Instagram.

По словам Анастасии, дочки уже пошли на поправку, а она старается их догнать.

«За 6 дней на больничном учусь искать радость даже там, где ее, на первый взгляд, и не найти. Проснулась - ой, отлично. Дальше – больше», - поделилась Костенко.