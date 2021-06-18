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Меган Маркл и принц Гарри поделились первым фото дочери Лилибет Дианы

Экспресс газета
27 минут назад
Дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась 4 июня в Калифорнии. Первое фото малышки, которую назвали Лилибет Диана в честь бабушки и прабабушки, счастливые родители отправили семье через несколько часов после появления девочки на свет.
Меган Маркл и принц Гарри поделились первым фото дочери
Фото:  ALPR/AdMedia/globallookpress ALPR/AdMedia/globallookpress
Как пишут британские газеты, снимком поделились в групповом чате королевской семьи. А уже через несколько дней была организована видеоконференция с Елизаветой II, в ходе которой королева познакомилась с малышкой.
Поклонники же продолжают гадать, как выглядит Лилибет Диана, на кого она больше похожа - на папу или на маму. Родители малышки заявили, что пока не готовы показать ее миру и в ближайшее время девочка будет расти в приватной обстановке.
Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри поддерживают связь с родными несмотря на скандальное интервью Опре.
Шоу-бизнес,принц Гарри,Елизавета II,
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