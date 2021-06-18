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«С вечера не расставались»: после измены Тарзана Королеву застали целующейся с народным артистом

Экспресс газета
2 часа назад
Утро 18 июня Королева провела в компании друзей в одном из столичных кафе. Адвокат Ида Достман, певица Ольга Лукащук и известный юморист Владимир Винокур решили вместе позавтракать, о чем звезда и сообщила у себя в «Инстаграме».
«Не надоело кривляться?»: Королеву раскритиковали за поцелуи с Винокуром
Фото: ТАССТАСС
Вероятно, в ожидании заказанных блюд компания решила немного подурачиться, и Королева сняла забавное видео, на котором она вместе с Винокуром кривляется и делает вид, что целует своих фанатов по ту сторону экрана.
«Что может быть прекраснее, чем завтрак в кругу друзей. Всем хорошего настроения!!!» — написала певица.
Однако фанатов видео не слишком повеселило. Большинство обвинило Наташу в том, что она применяет слишком очевидные фильтры, которые «и Винокура сделают 20-летним». Досталось Королевой и за совместные поцелуйчики и кривляния с Винокуром, а кто-то даже заподозрил, что старые друзья значат друг для друга уже гораздо больше и даже провели вместе ночь.
«Всю жизнь тусня и кривлялки», «Вовчик как девочка», «Через фильтры и Винокуру 50 лет, не больше», «Винокур сделал пластику?», «Наташ, тебе уже под 50! Ну неужели тебе не надоело кривляться? Ты же имеешь высокое звание «Заслуженная», а ведешь себя как дура. Ты не оправдываешь это звание», «Похоже, с вечера не расставались», — пишут в комментариях.
Впрочем, Королева не унывает и не обращает внимания на хейтеров, к атаке которых, по ее словам, давно привыкла. На недавно прошедшей церемонии вручения «Премии Муз-ТВ 2021» Наташа появилась в компании своей матери Людмилы Порывай. Ее супруг, Сергей Глушко, на очень важное для жены мероприятие не пришел.
Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Владимир Винокур,Сергей Глушко,
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