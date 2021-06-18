«Не надоело кривляться?»: Королеву раскритиковали за поцелуи с Винокуром

Однако фанатов видео не слишком повеселило. Большинство обвинило Наташу в том, что она применяет слишком очевидные фильтры, которые «и Винокура сделают 20-летним». Досталось Королевой и за совместные поцелуйчики и кривляния с Винокуром, а кто-то даже заподозрил, что старые друзья значат друг для друга уже гораздо больше и даже провели вместе ночь.

«Всю жизнь тусня и кривлялки», «Вовчик как девочка», «Через фильтры и Винокуру 50 лет, не больше», «Винокур сделал пластику?», «Наташ, тебе уже под 50! Ну неужели тебе не надоело кривляться? Ты же имеешь высокое звание «Заслуженная», а ведешь себя как дура. Ты не оправдываешь это звание», «Похоже, с вечера не расставались», — пишут в комментариях.