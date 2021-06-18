СБУ запретила въезд в страну лидеру "Землян"

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СБУ признала солиста группы «Земляне» угрозой нацбезопасности

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
46 минут назад
Министерство культуры и информполитики Украины по представлению службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского музыканта Сергея Скачкова в число лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Скачков Сергей Ростиславович», – цитирует ТАСС текст документа, подписанного главой минкультуры Украины Александром Ткаченко.
Что стало причиной попадания фронтмена группы «Земляне», в украинский черный список, не указывается. Однако украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Согласно информации, сейчас в этом списке находится 200 фамилий.
65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков известен как лидер популярной в СССР рок-группы «Земляне», которая была создана студентами Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома», «Каскадеры», «Земля в иллюминаторе».
Накануне рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Шоу-бизнес,В мире,Сергей Скачков,Александр Ткаченко,Минкультуры,СБУ,ИТАР-ТАСС,Украина,
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