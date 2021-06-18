СБУ запретила въезд в страну лидеру "Землян"

Что стало причиной попадания фронтмена группы «Земляне», в украинский черный список, не указывается. Однако украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.