Дети Джоли и Питта хотели выступить против отца в суде

Документ - часть бумаг, которые Джоли собирает против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела о разводе из-за его деловых и профессиональных связей с командой Питта. Ранее она уже пыталась отстранить его от дела, но запрос был отклонен. При этом в мае 2021 года сообщалось, что Питт выиграл у Джоли суд об опеке над детьми.