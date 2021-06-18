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Трое детей Джоли и Питта хотели выступить против отца в суде

Газета.Ru
35 минут назад
Дети актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта хотели выступить против отца в суде, сообщает Us Weekly. Стало известно, что еще в декабре 2020 года адвокаты Джоли предоставили документы, согласно которым свидетельствовать против Питта высказали желание трое из шести детей.
Дети Джоли и Питта хотели выступить против отца в суде
Фото: APAP
"Дети, вопрос об опеке над которыми сейчас решается, достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Суд повлияет на их эмоциональное состояние. Трое детей попросили возможность высказаться. Заставлять их переживать что-то, что окажется бесполезным и пустым - жестоко", - указывается в документах.
Документ - часть бумаг, которые Джоли собирает против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела о разводе из-за его деловых и профессиональных связей с командой Питта. Ранее она уже пыталась отстранить его от дела, но запрос был отклонен. При этом в мае 2021 года сообщалось, что Питт выиграл у Джоли суд об опеке над детьми.
У Питта и Джоли шестеро кровных и приемных детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли познакомила бывшего мужа с детьми от Питта.
Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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