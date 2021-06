Звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») Ким Кардашьян призналась, что чуть не сбежала с собственной свадьбы с бывшим мужем, экс-баскетболистом Крисом Хамфрисом . Об этом блогерша рассказала в интервью телеведущему Энди Коэну в спецвыпуске к финальному эпизоду шоу, который опубликован на сайте телеканала EOnline.