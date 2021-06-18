Ким Кардашьян одобрила роман бывшего мужа с Ириной Шейк

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Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году, а поженились в 2014 году. У них четверо детей. В феврале 2021 года пара объявила о разводе. При этом у Ирины Шейк с 2015 по 2019 год был роман с голливудским актером Брэдли Купером . В 2017 году у них родилась дочь Лея.

Первые сообщения о возможном романе российской модели и американского исполнителя появились в мае. Позднее стало известно, что Шейк отпраздновала вместе с Уэстом его день рождения. Их также застали вдвоем в аэропорту Нью-Джерси.

По данным инсайдера, Кардашьян узнала о новом романе своего бывшего мужа Канье Уэста еще до того, как о нем написали СМИ.

«Ким не возражает, потому что она видела, какой спокойной и уважительной была Ирина после того, как рассталась с Брэдли [Купером]», - пояснил он.