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Ким Кардашьян одобрила роман бывшего мужа с Ириной Шейк

Алиса Селезнёва
33 минуты назад
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян не против романа своего бывшего мужа рэпера Канье Уэста с российской супермоделью Ириной Шейк. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Us Weekly.
Ким Кардашьян одобрила роман бывшего мужа с Ириной Шейк
Фото: InstagramInstagram
Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году, а поженились в 2014 году. У них четверо детей. В феврале 2021 года пара объявила о разводе. При этом у Ирины Шейк с 2015 по 2019 год был роман с голливудским актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочь Лея.
Первые сообщения о возможном романе российской модели и американского исполнителя появились в мае. Позднее стало известно, что Шейк отпраздновала вместе с Уэстом его день рождения. Их также застали вдвоем в аэропорту Нью-Джерси.
По данным инсайдера, Кардашьян узнала о новом романе своего бывшего мужа Канье Уэста еще до того, как о нем написали СМИ.
«Ким не возражает, потому что она видела, какой спокойной и уважительной была Ирина после того, как рассталась с Брэдли [Купером]», - пояснил он.
В свою очередь Брэдли Купер хочет, чтобы Ирина Шейк была счастлива и готов поддержать любой ее выбор, пояснил источник издания.
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