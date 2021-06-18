Кока «выросла» и снялась для обложки Playboy

Певица Клава Кока
объявила поклонникам, что приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy, так как «выросла и захотела новых ощущений». Об этом пишет «Пятый канал»
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«Я, честно, переживаю и не знаю, как вы это воспримите. Надеюсь на вашу поддержку и что принятие меня настоящей. Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться!» - заявила она.
Артистка выложила в Instagram короткое видео с фотосессии, на котором видно, что на ней только трусы со стразами и колье. При этом Клава Кока прикрыла грудь руками.
Поклонники отметили, что певица очень красива, пообещали «скупить все экземпляры журнала и развешивать у себя в комнатах», а также предложили певице записать следующий трек с названием «малая повзрослела».
Ранее Клава Кока запустила пирогом в лицо рэперу Моргенштерну. Таким образом артисты решили отпраздновать 100 млн просмотров совместного клипа «Мне пох», который был опубликован на YouTube в декабре 2019 года.