Кока «выросла» и снялась для обложки Playboy

Фото: Instagram Instagram

«Я, честно, переживаю и не знаю, как вы это воспримите. Надеюсь на вашу поддержку и что принятие меня настоящей. Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться!» - заявила она.

Артистка выложила в Instagram короткое видео с фотосессии, на котором видно, что на ней только трусы со стразами и колье. При этом Клава Кока прикрыла грудь руками.

Поклонники отметили, что певица очень красива, пообещали «скупить все экземпляры журнала и развешивать у себя в комнатах», а также предложили певице записать следующий трек с названием «малая повзрослела».