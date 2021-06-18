Стакан молока, безумие и смерть: трагедия актрисы Савиновой

Жизнь актрисы Екатерины Савиновой , сыгравшей Фросю Бурлакову из картины «Приходите завтра », трагически оборвалась в 43 года. Что послужило причиной суицида талантливой артистки, разбирался «Царьград»

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Екатерина Савинова была обладательницей уникального голоса, она могла петь в диапазоне в 3,5 октавы. Ей не раз предлагали учиться и сделать карьеру певицы, но она хотела сниматься в кино.

Изначально казалось, что ее ждет блистательная кинокарьера. Всего в 23 года она снялась в одной из главных ролей в картине Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Однако позднее о красавице-актрисе будто забыли.

Причиной этого стал отказ директору Дома кино, а позже студии «Мосфильм», который в отместку запретил снимать Савинову. Отчаявшись, артистка вместе с мужем решила снять фильм о самой себе. Главной героиней стала Фрося Бурлакова – сибирячка, приехавшая покорять Москву. При этом молодую абитуриентку Савинова сыграла, когда ей уже было 30 лет.

Однако по среди съемок у Екатерины Савиновой обнаружили симптомы инфекции, поражающей нервную систему. Причиной бруцеллеза стал выпитый ею стакан некипяченого молока. Выход фильма уже ничего не мог изменить, актрисе становилось все хуже, у нее выявили шизофрению. И во время одного из припадков она покончила с собой.

Похоронили Екатерину Савинову на Клещихинском кладбище в Новосибирске.