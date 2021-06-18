Малахов выяснил правду о жизни вдовы Николая Сличенко

Первая жена актера Николая Сличенко Сетара Казымова высказала жалобы на условия содержания в доме престарелых, где она проживает «как за решеткой» и якобы не может отправиться домой для встречи с родными. Как в действительности обстоит ситуация, выяснил телеведущий Андрей Малахов

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Друзья Казымовой в недавнем интервью рассказали, что 90-летней женщине в пансионате не нравится.

Утверждалось, что предлагаемую подопечным еду даже «животные есть не будут». Кроме всего, были жалобы на отношение сотрудников. За Сетару Казымову сильно волнуется подруга, которая и обратилась к СМИ с просьбой рассказать о проблеме, сообщает «Слово и дело»

Взялся за расследование дела известный телеведущий Андрей Малахов. Руководителям дома престарелых не понравилось, что их хотят выставить в плохом свете. Подругу Казымовой даже вызывали к директору учреждения.

«Позвали к директору, сказали, что они опозорены. Но за два дня прибрались, поставили фотоснимки, а затем сделали ей маникюр», — рассказала она.

Когда журналисты «России-1» прибыли на место, у них получилось заснять, что Сетара Казымова живет в условиях отдельной палаты. В помещении порядок, а на столе находятся фрукты.

Журналисты побывали и на обеде. Пенсионерам предлагалось первое, второе и компот. Постояльцы не удивились такому меню, что может говорить о том, что питание в учреждении всегда хорошее.