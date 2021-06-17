Алиса Вокс подает в суд на Шнурова

Как сообщает телеграм-канал Baza, юристы Алисы Вокс намерены направить досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав на 39 песен, включая «Экспонат».
Экс-солистка считает, что должна получать авторские отчисления за эти песни, поскольку являлась их соавтором. По подсчетам Вокс, она уже недополучила около 20 миллионов рублей.
В прошлом году Алиса Вокс обвинила лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова в развившейся у нее депрессии.
В интервью YouTube-каналу «Изнанка. Женщины» исполнительница хита «Экспонат» заявила, что Шнуров превратил «Ленинград» в секту.
«Сделал из «Ленинграда» секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла», - пришла к выводу Алиса Вокс.
Экс-солистка в очередной раз пожаловалась на авторитарный характер Сергея Шнурова и рассказала, как однажды музыкант запер ее в номере отеля на 17 часов.
Алиса Вокс была солисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. В составе группы Алиса Вокс исполнила такие хиты как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.