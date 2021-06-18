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В СБУ прокомментировали желание Моргенштерна судиться

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко прокомментировал желание российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) судиться со спецслужбой из-за запрета приезжать в страну. Его слова приводит УНИАН.
СБУ отреагировала на судебный иск Моргенштерна
Фото: InstagramInstagram
Он отметил, что СБУ действует исключительно в рамках законодательства и готова в суде отстаивать позицию по включению Моргенштерна в «черный список» артистов.
«Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде», — сказал Дехтяренко.
Пресс-секретарь также добавил, что в направленном Минкульту письме содержится аргументированная позиция по поводу того, почему СБУ рекомендует включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
В Окружном административном суде Киева сообщили, что получили иск Моргенштерна.
Ранее Моргенштерн заявил, что решил судиться с СБУ из-за запрета приезжать в страну. Он потребовал исключить себя из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Его внесли в соответствующий список в конце апреля. Отмечалось, что рэпер «пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ».
Шоу-бизнес,Безопасность,СБУ,УНИАН,
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