СБУ отреагировала на судебный иск Моргенштерна

Он отметил, что СБУ действует исключительно в рамках законодательства и готова в суде отстаивать позицию по включению Моргенштерна в «черный список» артистов.

Пресс-секретарь также добавил, что в направленном Минкульту письме содержится аргументированная позиция по поводу того, почему СБУ рекомендует включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.