Бывшего солиста группы «Лесоповал» избили в Сочи

Бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева избили в Сочи

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По словам Казанцева, он приехал в Сочи на гастроли. После концерта он с коллегами-музыкантами вернулся в гостевой дом, где они остановились.

Казанцев и один из его коллег вышли на балкон покурить, но к ним подошла хозяйка дома и «в грубой форме начала высказывать свои претензии», на что, по словам Казанцева, он и его друг ей вежливо объяснили, что они не делают ничего предосудительного. Музыкант отметил, что на балконе было специально оборудовано место для курения.

Затем экс-солист «Лесоповала» и его товарищ пошли в магазин, а когда вернулись к гостинице, у входа их поджидали муж и сын хозяйки.

«Этот мужчина начал в грубой форме ко мне обращаться, не поздоровавшись, не узнав, как меня зовут и что произошло. В форме «слышь, ты» оскорбляешь мою жену», - рассказал Казанцев телеграм-каналу Life Shot.

Началась словесная перепалка, после которой один из мужчин ударил Казанцева, так что тот потерял сознание.

Музыканта госпитализировали. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Кроме того, у Казанцева огромная гематома на глазу.