Бывшего солиста группы «Лесоповал» избили в Сочи

Бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева избили в Сочи
.
По словам Казанцева, он приехал в Сочи на гастроли. После концерта он с коллегами-музыкантами вернулся в гостевой дом, где они остановились.
Казанцев и один из его коллег вышли на балкон покурить, но к ним подошла хозяйка дома и «в грубой форме начала высказывать свои претензии», на что, по словам Казанцева, он и его друг ей вежливо объяснили, что они не делают ничего предосудительного. Музыкант отметил, что на балконе было специально оборудовано место для курения.
Затем экс-солист «Лесоповала» и его товарищ пошли в магазин, а когда вернулись к гостинице, у входа их поджидали муж и сын хозяйки.
«Этот мужчина начал в грубой форме ко мне обращаться, не поздоровавшись, не узнав, как меня зовут и что произошло. В форме «слышь, ты» оскорбляешь мою жену», - рассказал Казанцев телеграм-каналу Life Shot.
Началась словесная перепалка, после которой один из мужчин ударил Казанцева, так что тот потерял сознание.
Музыканта госпитализировали. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Кроме того, у Казанцева огромная гематома на глазу.
Руслану Казанцеву 53 года. Он присоединился к «Лесоповалу» в 1994 году — сначала в качестве танцора, а затем и в качестве солиста. Казанцев принял участие в записи четырех альбомов коллектива: «Лесоповал — новый состав», «Лесоповал в Нью-Йорке», «Королева Марго», «101-й километр». Его также можно увидеть в видеоверсии концерта «Лесоповала» в ГЦКЗ «Россия» (1997). В мае 2000 года из-за разногласий с Михаилом Таничем
артист покинул «Лесоповал» и начал сольную карьеру.