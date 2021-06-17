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Анастасия Макеева ответила на вопрос о беременности

Газета.Ru
1 час назад
Актриса Анастасия Макеева в беседе с Teleprogramma.pro ответила на вопрос о возможной беременности.
Анастасия Макеева ответила на вопрос о беременности
Фото: Мария Поспелова/РИА «Новости»Мария Поспелова/РИА «Новости»
Она напомнила, что уже прошла через несколько попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), после которых поправилась на десять килограммов.
«На сцене все беспощадно. Я должна выйти к зрителям идеальной красоткой. Но в жизни есть определенные правила. Я не считаю, конечно, что это классно. Но женщина сама должна себе нравиться», — сказала она, рассуждая о заявлении стендапера Ивана Абрамова, недавно сказавшего, что будет хуже относиться к располневшей жене.
На вопрос журналиста о том, задумывается ли она о детях, Анастасия ответила положительно. «Конечно. Все зависит от Господа», — сказала она.
Весной 2021 года Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Его экс-супруга уже выиграла суд по алиментам на троих детей, четвертый ребенок Романа от предыдущего брака проживает с отцом и Макеевой. Ранее Анастасия Макеева была замужем трижды.
В начале июня актриса перенесла кровоизлияние в голосовую связку.
Шоу-бизнес,Иван Абрамов,Анастасия Макеева,
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