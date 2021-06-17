Анастасия Макеева ответила на вопрос о беременности

Актриса Анастасия Макеева в беседе с Teleprogramma.pro ответила на вопрос о возможной беременности.

Фото: Мария Поспелова/РИА «Новости» Мария Поспелова/РИА «Новости»

Она напомнила, что уже прошла через несколько попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), после которых поправилась на десять килограммов.

«На сцене все беспощадно. Я должна выйти к зрителям идеальной красоткой. Но в жизни есть определенные правила. Я не считаю, конечно, что это классно. Но женщина сама должна себе нравиться», — сказала она, рассуждая о заявлении стендапера Ивана Абрамова, недавно сказавшего, что будет хуже относиться к располневшей жене.

На вопрос журналиста о том, задумывается ли она о детях, Анастасия ответила положительно. «Конечно. Все зависит от Господа», — сказала она.

Весной 2021 года Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Его экс-супруга уже выиграла суд по алиментам на троих детей, четвертый ребенок Романа от предыдущего брака проживает с отцом и Макеевой. Ранее Анастасия Макеева была замужем трижды.