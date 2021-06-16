Клава Кока запустила пирогом в лицо Моргенштерну

Певица Клава Кока
запустила пирогом в лицо рэперу Моргенштерну. Фото и видео этого события она разместила в Instagram
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«Сегодня у нас 100 млн просмотров клипа «Мне пох», - рассказали знаменитости.
Отпраздновать достижение артисты решили, размазав ягодный пирог по лицу Моргенштерна.
Совместный клип Моргенштерна и Клавы Коки был опубликован на Youtube в декабре 2019 года.
Помимо дуэта с Моргенштерном, у Коки есть совместные треки с музыкантом Niletto и группой «Руки вверх».
25-летняя Клава Кока (настоящее имя - Клавдия Высокова) — видеоблогер, поп-певица, автор песен и ведущая программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». В 2015 году подписала контракт с лейблом Black Star.
В апреле Клава Кока рассказывала, что заработала несмыкание связок из-за плотного концертного графика.
По словам Клавы, проблемы с голосом у нее начались перед последними выступлениями в Москве, но она сумела уговорить свое «горлышко», чтобы оно «отработало» заключительные концерты. После этого певица полетела в отпуск, и как только она села в самолет, у нее полностью пропал голос.