Клава Кока запустила пирогом в лицо Моргенштерну

25-летняя Клава Кока (настоящее имя - Клавдия Высокова) — видеоблогер, поп-певица, автор песен и ведущая программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». В 2015 году подписала контракт с лейблом Black Star.

По словам Клавы, проблемы с голосом у нее начались перед последними выступлениями в Москве, но она сумела уговорить свое «горлышко», чтобы оно «отработало» заключительные концерты. После этого певица полетела в отпуск, и как только она села в самолет, у нее полностью пропал голос.