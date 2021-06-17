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«Сел расшивать мои штаны»: Пенкин вспомнил о знакомстве с Цоем

Елена Прошина
2 часа назад
Певец Сергей Пенкин в преддверии юбилейного концерта вспомнил о том, как он познакомился с Виктором Цоем, и что тот ему подарил. Об этом артист рассказал в интервью «Известиям».
«Сел расшивать мои штаны»: Пенкин вспомнил о знакомстве с Цоем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Пенкина, знакомство с Виктором Цоем, который был уже весьма популярен, состоялось в 1988 году.
«О Цое можно судить лишь по одному эпизоду. У меня для выступления были широкие штаны, на которые надо было нашить блестки. Ничего же в магазинах не было, приходилось все самим делать. И вот приехал Витя, узнал, что мне нужна помощь, и вместе со своей девушкой сел расшивать мои штаны. Мы за этим занятием общались», - отметил он.
В итоге Пенкин выступил на концерте Цоя и получил от него несколько интересных подарков.
«На память Виктор Цой подарил мне свою шинель. А уже после его гибели, в одном из интервью ударник группы «Кино» вспоминал, что песню «Малыш, ты меня волнуешь», Цой написал в честь меня. Я этого не знал», - заметил он.
Виктор Цой – основатель и лидер рок-группы «Кино», автор песен и музыкант. 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Его песни остаются популярным до сих пор и считаются культовыми.
Шоу-бизнес,Сергей Пенкин,Виктор Цой,газета "Известия",
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