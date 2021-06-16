«Подозрение на инсульт»: Кудрявцева – о болезни близкого человека

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в своем личном блоге неприятной ситуацией, которая случилась с ней накануне. Близкому человеку Леры стало плохо (подозрение на инсульт), и Кудрявцева незамедлительно позвонила в службу скорой помощи.
Первым звонком ведущая обратилась в платную клинику, где ей ответили, что «машин нет». После неудачных звонков в другие платные клиники Кудрявцева обратилась за помощью в по номеру 103. Там ей нагрубили и бросили трубку.
У меня истерика. Звоню в службу в слезах и они говорят: «ничем не можем помочь, машин нет». Я уже практически вою в трубку «помогите», на что мне отвечают: «научитесь разговаривать, потом звоните» и кладут трубку,
— поделилась с подписчиками ведущая.
Как рассказала Кудрявцева, скорая приехала только через три с половиной часа, и ее родной человек успел «дожить» и сейчас находится в реанимации.
К слову, недавно Лера Кудрявцева поделилась и хорошими новостями: в своих сториз ведущая выложила милое видео, на котором ее полуторагодовалая дочь Маша играет в классики. Звездная мама отметила, что девочка растет очень скромной.