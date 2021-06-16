Меган Маркл обидела принцессу Беатрис

По сведениям прессы, жена принца Гарри
в очередной раз перешла дорогу родственникам.
Первое время после сложения полномочий о герцогах Сассекских было слышно мало. Пользователей сети интересовали их дальнейшие планы на жизнь, но Меган и Гарри неохотно общались с прессой. Они были сосредоточены на решении бытовых и рабочих проблем.
Позже Маркл призналась – примерно в этот период она потеряла ребенка. Через некоторое время ей удалось забеременеть еще раз. Казалось бы, пережив такие трудности, Меган должна была вести спокойный образ жизни и не включаться в скандалы, но вышло наоборот.
Звезда дала интервью Опре Уинфри. Его обсуждали все. В итоге отношения между бывшими герцогами Сассекскими и действующими герцогами Кембриджскими стали натянутыми. Принц Гарри до сих пор не может найти прежний контакт с родным братом.
Единственное, что смягчило отношения между членами Большой королевской семьи – рождение дочки Лилибет-Дианы. Двойное имя малышка получила неспроста. Его первая часть – это детское прозвище Елизаветы II
, а Дианой звали уже покойную маму Гарри.
Королева после этого пообщалась с внуками и поздравила их по видеосвязи. Такая новость обрадовала не всех родственников Меган и Гарри.
Британские журналисты пишут, что внучка Елизаветы расстроилась, узнав, какое имя Маркл выбрала для девочки. Беатрис также беременна и в скором времени должна родить. Свою дочь она хотела назвать Лилибет.
По словам принцессы, для нее это важно, поскольку с детства у Беатрис была тесная связь с бабушкой. Поведение со стороны родственницы ей показалось оскорбительным, поскольку внутри семьи королевская наследница говорила о своих намерениях.
Напомним, что это не первый раз, когда Меган оттягивает внимание королевы и родственников на себя. Например, на свадьбе принцессы Евгении она объявила о собственной беременности. Многие подданные Великобритании назвали поступок некрасивым. В такой день главной особой должна быть невеста, а не приглашенная в гости своячница.