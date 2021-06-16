Меган Маркл обидела принцессу Беатрис

По сведениям прессы, жена принца Гарри в очередной раз перешла дорогу родственникам.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Первое время после сложения полномочий о герцогах Сассекских было слышно мало. Пользователей сети интересовали их дальнейшие планы на жизнь, но Меган и Гарри неохотно общались с прессой. Они были сосредоточены на решении бытовых и рабочих проблем.

Позже Маркл призналась – примерно в этот период она потеряла ребенка. Через некоторое время ей удалось забеременеть еще раз. Казалось бы, пережив такие трудности, Меган должна была вести спокойный образ жизни и не включаться в скандалы, но вышло наоборот.

Звезда дала интервью Опре Уинфри. Его обсуждали все. В итоге отношения между бывшими герцогами Сассекскими и действующими герцогами Кембриджскими стали натянутыми. Принц Гарри до сих пор не может найти прежний контакт с родным братом.

Единственное, что смягчило отношения между членами Большой королевской семьи – рождение дочки Лилибет-Дианы. Двойное имя малышка получила неспроста. Его первая часть – это детское прозвище Елизаветы II , а Дианой звали уже покойную маму Гарри.

Королева после этого пообщалась с внуками и поздравила их по видеосвязи. Такая новость обрадовала не всех родственников Меган и Гарри.

Британские журналисты пишут, что внучка Елизаветы расстроилась, узнав, какое имя Маркл выбрала для девочки. Беатрис также беременна и в скором времени должна родить. Свою дочь она хотела назвать Лилибет.

По словам принцессы, для нее это важно, поскольку с детства у Беатрис была тесная связь с бабушкой. Поведение со стороны родственницы ей показалось оскорбительным, поскольку внутри семьи королевская наследница говорила о своих намерениях.