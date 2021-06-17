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Ким Кардашьян высказалась о романе Канье Уэста и Ирины Шейк

Вечерняя Москваиещё 4
1 час назад
Американская телезвезда Ким Кардашьян позитивно высказалась об отношениях ее бывшего мужа рэпера Канье Уэста с моделью Ириной Шейк. Об этом сообщил источник из окружения знаменитости.
Ким Кардашьян высказалась о романе Канье Уэста и Ирины Шейк
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались в начале нынешнего года. Недавно стало известно, что рэпер начал строить новые отношения.
Выяснилось, что телезвезда искренне рада за экс-супруга. К тому же она считает, что Ирина Шейк ему очень подходит, пишет Us Weekly.
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