«Би-2» рассказали о стрельбе и убийстве супергероев в новом клипе

Группа «Би-2» выпустила свой первый сингл с начала 2021 года — песню и клип «Нам не нужен герой». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 июня.

Фото: Би-2 / YouTube Би-2 / YouTube

Как рассказали музыканты, на этот раз в видео они выступили в роли злодеев из древней организации, которая на протяжении всей истории человечества занимается ликвидацией героев, чтобы удерживать общество под контролем.

«В первую очередь, это антиутопия... Спойлер: мы играем плохих и мы убиваем супергероя», — отметил Шура Би-2.

Съемки клипа проходили в течение четырех дней на нескольких локациях, всего в них было занято около 200 человек. В процессе было произведено более 1500 холостых выстрелов и потрачено 400 метров эластичных бинтов.

При этом в видео можно увидеть отсылки к различным эпохам.

«Очень много намешиваем жанров: там есть и нуар, там есть и греческие трагедии, и антиутопические вайбы, есть экшен-сцены — и снято все очень красиво, все очень зрелищно. Блокбастер в стилистике клипов начала 2000-х в сторону рока и немножко с эстетикой аниме!» — пояснил режиссер клипа Макс Шишкин, который ранее работал над другими видео группы на песни «Пекло» и «Депрессия».

Трек «Нам не нужен герой» войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого запланирован на 2022 год. При этом вживую песню можно будет услышать уже 20 июня — «Би-2» дадут в «Лужниках» концерт NewBest XL, который станет крупнейшим за всю историю группы. Ожидается, что музыканты исполнят как новые песни, так и свои главные хиты.