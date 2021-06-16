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«Приняли решение расстаться»: Петр Красилов развелся со второй супругой

Вечерняя Москваиещё 5
4 часа назад
Актер театра и кино Петр Красилов развелся со своей женой Ириной Шебеко. Пара не выдержала отношений на расстоянии.
Петр Красилов развелся после 16 лет брака
Фото: Александр Казаков / Вечерняя МоскваАлександр Казаков / Вечерняя Москва
Несколько лет назад жена актера вместе с дочкой Александрой уехала в Лос-Анджелес, чтобы выучиться на фотографа. С тех пор супруги виделись очень редко — в Москву жена и дочь приезжали только на каникулы. Вокруг переезда ходили слухи, что Красилов и Шебеко охладели друг к другу. Актер их отрицал.
Однако выяснилось, что их брак распался.
— Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться, — сообщил источник издания «СтарХит» в окружении пары.
Ирина Шебеко продолжает жить в Лос-Анджелесе и занимается фотосъемкой, иногда позирует сама как модель. Петр Красилов на фоне отъезда родных сблизился с бывшей женой Натальей Селивановой и стал больше внимания уделять их общему сыну Ивану.
Шоу-бизнес,Ирина Шебеко,Наталья Селиванова,Петр Красилов,StarHit,Москва,Лос-Анджелес,
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