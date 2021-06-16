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Ургант посмеялся над Губерниевым после скандала с Бузовой

News.ruиещё 3
57 минут назад
Телеведущий Иван Ургант отреагировал на конфликт журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в эфире своего шоу на Первом канале.
Ургант высмеял стиль Губерниева после скандала с Бузовой
Фото: Вечерний Ургант/youtube.comВечерний Ургант/youtube.com
Перепалка между Губерниевым и Бузовой произошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Певица даже расплакалась. Позже комментатор извинился перед ней.
Ургант назвал случившееся «очень неприятной ситуацией». При этом отметил, что Бузова удивляет не только на сцене, «но и помогает другим удивлять».
Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, — пошутил Ургант.
Ранее стало известно, что Дмитрий Губерниев продолжает комментировать конфликт с Ольгой Бузовой. Ведущая залилась слезами, когда спортивный комментатор решил развеселить её забавным софизмом. В Сети между тем распространилась масса фейков, вплоть до того, что Губерниева отстранили от эфиров на ТВ из-за «хамства» и «неприемлемых выражений» в ходе программы.
Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Иван Ургант,
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