Ургант высмеял стиль Губерниева после скандала с Бузовой

Ургант назвал случившееся «очень неприятной ситуацией». При этом отметил, что Бузова удивляет не только на сцене, «но и помогает другим удивлять».
Ранее стало известно, что Дмитрий Губерниев продолжает комментировать конфликт с Ольгой Бузовой. Ведущая залилась слезами, когда спортивный комментатор решил развеселить её забавным софизмом. В Сети между тем распространилась масса фейков, вплоть до того, что Губерниева отстранили от эфиров на ТВ из-за «хамства» и «неприемлемых выражений» в ходе программы.