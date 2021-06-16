Ургант высмеял стиль Губерниева после скандала с Бузовой

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на конфликт журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в эфире своего шоу на Первом канале.

Фото: Вечерний Ургант/youtube.com Вечерний Ургант/youtube.com

Перепалка между Губерниевым и Бузовой произошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Певица даже расплакалась. Позже комментатор извинился перед ней.

Ургант назвал случившееся «очень неприятной ситуацией». При этом отметил, что Бузова удивляет не только на сцене, «но и помогает другим удивлять».

Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, — пошутил Ургант.