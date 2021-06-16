Губерниев объявил о своём награждении после скандала с Бузовой

Дмитрий Губерниев продолжает комментировать конфликт с Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ». Ведущая залилась слезами, когда спортивный комментатор решил развеселить её забавным софизмом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети между тем распространилась масса фейков вплоть до того, что Губерниева отстранили от эфиров на ТВ из-за «хамства» и «неприемлемых выражений» в ходе программы. Сам спортивный комментатор с иронией отреагировал на эти заявления, о чём и сообщил в Instagram. Видео из сторис Губерниева опубликовал Пятый канал.

Еду на эфир, все меня ждут, руководство ждет. Буду в эфире в 21:00 и в 00:00, и завтра в 15:00, до, во время и после матча России с Финляндией, — ответил хейтерам журналист.

Но этого ему показалось мало и с присущим ему юмором Губерниев добавил, что после скандала с Бузовой его не только не выгонят, но ещё и наградят.

Многие обратились ко мне с просьбой, включая моих руководителей, представить меня к званию народного артиста России... Я согласился! — заявил комментатор.

Поклонники оценили очередную шутку журналиста и даже добавили, что хейтеры вряд ли ожидали такого «милого» ответа. Тем более, что произнёс Губерниев фразу о награде так серьёзно, что многие не поняли подвоха.