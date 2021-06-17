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Мать Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
Мать футболиста Андрея Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены Алисы Казьминой. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на адвоката семьи спортсмена Павла Волошина.
Мать Аршавина отсудила дом у его экс-жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным медиа, футболист давно оформил особняк в Коломягах на свою мать, однако бывшая супруга боролась за право жить в доме и отказывалась съезжать мирно. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. На днях Казьминой также было отказано в удовлетворении апелляции.
«Решение городского суда вступило в силу с момента оглашения. У Алисы нет законного способа не выполнить его. Через две недели дело вернется в Приморский суд с актом, который можно обжаловать. Там, конечно, дадут время для добровольного выселения, а если этого не произойдет, перейдут к принудительному», — заявил адвокат.
Ранее бывшая жена Аршавина опубликовала «последний» пост в своем Instagram-аккаунте, в котором попрощалась с поклонниками и попросила прощения у членов семьи.
«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все», — написала она.
В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме. Причиной этого стало тяжелое аутоиммунное заболевание.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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