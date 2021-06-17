Мать Аршавина отсудила дом у его экс-жены

«Решение городского суда вступило в силу с момента оглашения. У Алисы нет законного способа не выполнить его. Через две недели дело вернется в Приморский суд с актом, который можно обжаловать. Там, конечно, дадут время для добровольного выселения, а если этого не произойдет, перейдут к принудительному», — заявил адвокат.
«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все», — написала она.