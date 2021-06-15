Лолита рассказала о деликатной просьбе Пугачевой и Киркорова

По словам певицы, Пугачева и Киркоров оценили ее искренность и прямоту, которую она демонстрировала во время эфиров программы «Без комплексов» на Первом канале.
Милявская напомнила, что о своем разводе с Александром Зарубиным
она также сообщила в эфире своей программы. По ее словам, ей не было страшно говорить правду на всю страну.
Как рассказала Лолита, Пугачева и Киркоров позвонили ей и попросили тактично объявить об их расставании.
«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили меня как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно, со словами: «Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой?» - цитирует Милявскую «Вечерняя Москва».
Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году, в том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005 году пара объявила о расставании. Для Пугачевой брак с Киркоровым был четвертым, Киркоров был женат в первый раз.