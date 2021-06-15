Лолита рассказала о деликатной просьбе Пугачевой и Киркорова

По словам певицы, Пугачева и Киркоров оценили ее искренность и прямоту, которую она демонстрировала во время эфиров программы «Без комплексов» на Первом канале.

Как рассказала Лолита, Пугачева и Киркоров позвонили ей и попросили тактично объявить об их расставании.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году, в том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005 году пара объявила о расставании. Для Пугачевой брак с Киркоровым был четвертым, Киркоров был женат в первый раз.