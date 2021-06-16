"Смешные деньги": Семенович об уходе из «Блестящих»

Анна Семенович прокомментировала свой уход из популярной группы «Блестящие». Она заявила, что решение было обусловлено финансовым вопросом.

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Признания прозвучали в эфире ютуб-шоу Василия Конова.

Певица перестала быть участницей группы в 2007 году. Семенович пела в группе 4 года.

По словам знаменитости, ей не платили денег за первые три месяца работы. Ей пояснили, что это связано с испытательным сроком, отметила певица. Но позднее кардинально ничего не изменилось.

«В группе я зарабатывала, конечно, смешные деньги», – заявила Семенович.

Благодаря ее романсу с обеспеченным мужчиной ее жизнь не была бедственной.

Звезде платили около 50 долларов за корпоратив (около 3600 рублей по нынешнему курсу). Вместе с тем заказчики платили за организацию концерта 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Те деньги, что оставались, забирали себе продюсеры коллектива, отметила Семенович. Также она подчеркнула, что работа других солисток оценивалась выше, чем ее, несмотря на равные условия труда.

Именно из-за несправедливости Анна задумалась об уходе из группы. Она даже просила продюсера повысить ей оклад, но тот ответил ей отказом. Именно это и заставило ее покинуть проект.