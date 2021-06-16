Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о совместной работе

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Пара сообщила, что на премьере «Распутина» в Лондоне публика их очень тепло приняла. В конце им аплодировали на протяжении долгого времени.

Также у пары поинтересовались, возникают ли у них трудности при совместной работе. По словам Полунина, они друг друга поддерживают как в совместных проектах, так и в самостоятельных.

«Мы не смешиваем рабочее и личное. Тут нет какого-то особенного секрета, просто так у нас сложилось. Главное, что есть доверие и поддержка. Я знаю, что Сережа поддержит меня всегда и во всем, я точно так же сделаю для него. Наверное, поэтому проблем в паре у нас и не возникает — просто все проблемы у нас общие, и решаем мы их вместе», - заявила Елена Ильиных.

Также тема зашла о клипе популярной зарубежной певицы Sia на песню «Music», участниками которого они стали. По словам Елены, она хотела исполнить танец именно под песню данной певицы.

Она сообщила, что ее менеджер связался с компанией Warner для получения разрешения на то, чтобы снять видео на трек «Music».