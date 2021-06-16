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Энрике Иглесиас разместил фото с младшей дочерью от Курниковой

Елена Прошина
47 минут назад
Испанский певец Энрике Иглесиас впервые за долгое время показал, как выглядит младшая дочка от русской теннисистки Анны Курниковой. Фотографию он разметил на своей странице в Instagram.
Энрике Иглесиас разместил фото с младшей дочерью от Курниковой
Фото: @enriqueiglesias@enriqueiglesias
Поклонники артиста были восхищены внешностью полуторагодовалого ребёнка. Кроме того, они отметили то, что девочка похожа на маму. Иглесиас сделал подпись к фотографии, написав: «Работаем кое над чем».
Напомним, что девочка родилась в январе 2020 года. Ее назвали Машей. Иглесиас и Курникова вместе уже очень много лет.
Всего у пары трое детей, старшие близнецы Николас и Люси родились в 2017 году. Энрике редко публикует совместные снимки с Анной, однако любит делиться фотографиями, на которых запечатлены его дети.
После публикации снимка с младшим ребёнком российские и зарубежные поклонники сразу же стали оставлять позитивные комментарии. Они сочли кадр милым.
В начале года Анна Курникова поздравила младшую дочь Машу с днем рождения. 30 января девочке исполнился один год. Экс-спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором она общается с дочкой на английском и русском.
Недавно разгорелся скандал вокруг тренера Курниковой. Ученицы обвинили известного тренера по теннису Марину Марьенко в регулярных унижениях, физическом насилии, взятках и требованиях крупных финансовых вложений. Еще несколько теннисисток обвинили мать седьмой ракетки мира Андрея Рублева и бывшую наставницу Анны Курниковой в жестоком обращении и оскорблениях.
Шоу-бизнес,Марина Марьенко,Энрике Иглесиас,Андрей Рублев,Анна Курникова,
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