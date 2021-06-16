Энрике Иглесиас разместил фото с младшей дочерью от Курниковой

Фото: @enriqueiglesias@enriqueiglesias
Поклонники артиста были восхищены внешностью полуторагодовалого ребёнка. Кроме того, они отметили то, что девочка похожа на маму. Иглесиас сделал подпись к фотографии, написав: «Работаем кое над чем».
Напомним, что девочка родилась в январе 2020 года. Ее назвали Машей. Иглесиас и Курникова вместе уже очень много лет.
Всего у пары трое детей, старшие близнецы Николас и Люси родились в 2017 году. Энрике редко публикует совместные снимки с Анной, однако любит делиться фотографиями, на которых запечатлены его дети.
После публикации снимка с младшим ребёнком российские и зарубежные поклонники сразу же стали оставлять позитивные комментарии. Они сочли кадр милым.
В начале года Анна Курникова поздравила младшую дочь Машу с днем рождения. 30 января девочке исполнился один год. Экс-спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором она общается с дочкой на английском и русском.
Недавно разгорелся скандал вокруг тренера Курниковой. Ученицы обвинили известного тренера по теннису Марину Марьенко
в регулярных унижениях, физическом насилии, взятках и требованиях крупных финансовых вложений. Еще несколько теннисисток обвинили мать седьмой ракетки мира Андрея Рублева
и бывшую наставницу Анны Курниковой в жестоком обращении и оскорблениях.