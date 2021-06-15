Бритни Спирс выступит в суде против отца

Как сообщает издание Page Six, артистка даст показания в суде против отца Джейми Спирса по делу о ее опеке, которое пройдет 23 июня в Лос-Анджелесе. Правда, присутствовать лично она не будет, а ее выступление заслушают по видеосвязи. Основным требованием Бритни и ее адвокатов станет отстранение от участия в деле Джеймса Спирса. Если суд поддержит певицу, то вопрос с отменой опеки будет решить гораздо проще, отмечает издание.
Фото: Michelangelo Di Battista/Sony/RCA via Getty ImagesMichelangelo Di Battista/Sony/RCA via Getty Images
Напомним, Бритни уже 12 лет находится под полной опекой своего отца Джейми, он контролирует ее контракты, финансы и местонахождение. Такие суровые меры возможны только при тяжелой болезни, которой у певицы, уверены поклонники, просто нет. А вот отец певицы утверждает иначе: не так давно он шокировал журналистов, сообщив, что Бритни страдает деменцией.
Сама же Спирс, как рассказывают источники, боится своего отца и чувствует себя пленницей в собственном доме.
«Конечно, она может делать все, что ей заблагорассудится, например, она имеет право водить машину. Но стоит Бритни захотеть сделать что-то более серьезное, она не имеет на это право. Каждый ее шаг контролирует отец», — рассказал источник.