Вдова Грачевского подала в суд на гендиректора "Ералаша"

Фото: Instagram Instagram

Как сообщает «360», Белоцерковская обвиняет Григоряна в подделке подписи ее покойного мужа с целью завладеть «Ералашем».

Екатерина в апреле рассказывала подписчикам в Instagram, что почерковедческая экспертиза обнаружила, что подпись Грачевского в договоре о передаче Григоряну 50% доли в «Ералаше» - поддельная.

По словам Белоцерковской, она полностью доверяла Григоряну и верила, что он вернет свою долю наследникам Бориса Грачевского. Она напомнила, что Григорян является крестным отцом двоих детей Грачевского. По словам вдовы, она не собирается отнимать у Григоряна его должность, просто хочет, чтобы наследство Грачевского было справедливо поделено между его семьей.

Екатерина рассказала, что после получения результатов экспертизы она пришла к Григоряну и попросила объяснить, как подпись ее мужа оказалась на документах о передаче доли.

«Человек просто-напросто сказал: „Я не знаю, как это объяснить“. Ну и что нам с этим делать? Отдавать в производство. Ну мы и отдали», - сообщила она.

Григорян отказался комментировать ситуацию. При этом ранее в СМИ появилась информация, что гендиректор «Ералаша» заявил в полицию на наследников Грачевского.