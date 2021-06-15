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Подделал подпись: вдова Грачевского подала в суд на гендиректора "Ералаша"

Вероника Полынина
1 час назад
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская подала в суд на генерального директора киножурнала «Ералаш» Аркадия Григоряна.
Вдова Грачевского подала в суд на гендиректора "Ералаша"
Фото: InstagramInstagram
Как сообщает «360», Белоцерковская обвиняет Григоряна в подделке подписи ее покойного мужа с целью завладеть «Ералашем».
Екатерина в апреле рассказывала подписчикам в Instagram, что почерковедческая экспертиза обнаружила, что подпись Грачевского в договоре о передаче Григоряну 50% доли в «Ералаше» - поддельная.
По словам Белоцерковской, она полностью доверяла Григоряну и верила, что он вернет свою долю наследникам Бориса Грачевского. Она напомнила, что Григорян является крестным отцом двоих детей Грачевского. По словам вдовы, она не собирается отнимать у Григоряна его должность, просто хочет, чтобы наследство Грачевского было справедливо поделено между его семьей.
Екатерина рассказала, что после получения результатов экспертизы она пришла к Григоряну и попросила объяснить, как подпись ее мужа оказалась на документах о передаче доли.
«Человек просто-напросто сказал: „Я не знаю, как это объяснить“. Ну и что нам с этим делать? Отдавать в производство. Ну мы и отдали», - сообщила она.
Григорян отказался комментировать ситуацию. При этом ранее в СМИ появилась информация, что гендиректор «Ералаша» заявил в полицию на наследников Грачевского.
Борис Грачевский умер 14 января текущего года на 72-м году жизни после заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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