В честь юбилея: Spice Girls выпустит новый трек

Британская группа Spice Girls выпустит новый трек впервые с 2007 года, сообщает Daily Mail.

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В записи ранее неизданной песни Feed Your Love приняли участие все вокалистки Spice Girls, включая Викторию Бекхэм

Релиз посвящен 25-летию первого хита группы Wannabe – он был выпущен 8 июля 1996 года и возглавил чарты в 37 странах мира.

Чтобы отпраздновать 25-летие восхождения квинтета на музыкальный Олимп, участницы коллектива записали небольшую пластинку из четырех треков.

Она получила название Wannabe25 и будет доступна на стриминговых сервисах с 9 июля, а с 23 июля появится на физических носителях.

В пластинке будет три версии песни Wannabe, и одна ранее неизданная композиция – баллада Feed Your Love.