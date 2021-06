В честь юбилея: Spice Girls выпустит новый трек

Группа Spice Girls появилась в 1996 году как конкурент популярным в то время бойз-бэндов - Take That и East 17. В состав коллектива вошли Мелани Браун (Mel B), Мелани Чисхолм (Mel C), Виктория Бекхэм (в девичестве Аддамс), Джери Холлиуэл и Эмма Бантон