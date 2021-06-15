В честь юбилея: Spice Girls выпустит новый трек

Британская группа Spice Girls выпустит новый трек впервые с 2007 года, сообщает
Daily Mail.
В записи ранее неизданной песни Feed Your Love приняли участие все вокалистки Spice Girls, включая Викторию Бекхэм
.
Релиз посвящен 25-летию первого хита группы Wannabe – он был выпущен 8 июля 1996 года и возглавил чарты в 37 странах мира.
Чтобы отпраздновать 25-летие восхождения квинтета на музыкальный Олимп, участницы коллектива записали небольшую пластинку из четырех треков.
Она получила название Wannabe25 и будет доступна на стриминговых сервисах с 9 июля, а с 23 июля появится на физических носителях.
В пластинке будет три версии песни Wannabe, и одна ранее неизданная композиция – баллада Feed Your Love.
Группа Spice Girls появилась в 1996 году как конкурент популярным в то время бойз-бэндов - Take That и East 17. В состав коллектива вошли Мелани Браун
(Mel B), Мелани Чисхолм
(Mel C), Виктория Бекхэм (в девичестве Аддамс), Джери Холлиуэл и Эмма Бантон
.
Дебютный сингл Wannabe мгновенно стал хитом, песня ставилась в ротацию 502 раза в неделю, она семь недель пробыла на вершине британского песенного хит-парада. Spice Girls выпустили три студийных альбома, проданных по всему миру суммарным тиражом свыше 75 миллионов копий