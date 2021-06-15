Седокова показала измененное отеком Квинке лицо

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала подписчикам свое лицо, которое изменилось из-за перенесенной болезни.

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Исполнительница опубликовала в сторис своего Instagram фото последствий аллергического приступа.

Анна рассказала, что неожиданно покрылась красными пятнами и стала отекать. Певица начала принимать антигистаминные средства, однако из-за их приема начали проявляться побочные эффекты.

В результате Седокова решил прекратить прием лекарств, что обернулось тяжелыми последствиями. 38-летняя артистка призналась, что проснулась утром и почувствовала, что задыхается.

«Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол», — рассказала певица.

Укол певице поставил муж — 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма . Но отек остался на лице, кроме того, увеличились губы. Сама Анна призналась, что выглядит так, как будто перенесла несколько пластических операций.