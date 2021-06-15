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Седокова показала измененное болезнью лицо

Уника Новости
1 час назад
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала подписчикам свое лицо, которое изменилось из-за перенесенной болезни.
Седокова показала измененное отеком Квинке лицо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Исполнительница опубликовала в сторис своего Instagram фото последствий аллергического приступа.
Анна рассказала, что неожиданно покрылась красными пятнами и стала отекать. Певица начала принимать антигистаминные средства, однако из-за их приема начали проявляться побочные эффекты.
В результате Седокова решил прекратить прием лекарств, что обернулось тяжелыми последствиями. 38-летняя артистка призналась, что проснулась утром и почувствовала, что задыхается.
«Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол», — рассказала певица.
Укол певице поставил муж — 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Но отек остался на лице, кроме того, увеличились губы. Сама Анна призналась, что выглядит так, как будто перенесла несколько пластических операций.
В марте певица призналась подписчикам, что начала поститься, отказавшись от алкоголя и соблюдая диету.
Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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