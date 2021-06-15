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Целующихся Бена Аффлека и Дженнифер Лопес сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Папарацци застали целующихся Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Видео появилось в интернете. Их предполагаемый роман осуждается уже несколько недель.
На видео видно , как Аффлек и Лопес нежно обнимают друг друга и целуются на ужине в ресторане.
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