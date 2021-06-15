«Уже 6 лет прошло»: сестра почтила память Жанны Фриске

Сегодня исполнилось шесть лет со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске . Сестра артистки написала в Instagram, что очень скучает по ней.

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Певца Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.

Сегодня сестра артистки Наталья почтила память Жанны, разместив в своем аккаунте в соцсети видео с нарезкой из ее клипов.

«Моя звездочка, мой ангел, уже 6 лет прошло, а мы никак не можем осознать, что тебя нет, до сих пор ждем тебя с гастролей. Думаем, что ты поехала на «Последний герой», что живешь на необитаемом острове...», - написала она.

Наталья отметила, что до сих пор никак не может поверить, что Жанну больше никогда не увидит, и заявила, что ей очень «не хватает ее советов и объятий».

Напомним, что после смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева , телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске. На фоне скандала Шепелев запретил сыну видеться с дедушкой и бабушкой.